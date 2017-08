Laatste kazemat verplaatst vanwege verbreding Lekkanaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 14:40 uur

Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 1 van 3) Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht / Kees Hoogendijk (Foto 3 van 3) ‹ ›

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is vanochtend voor de laatste keer een kazemat verplaatst. Hiermee zijn alle bunkers weggehaald die in de weg lagen voor een breder Lekkanaal.



De kazemat werd over een afstand van ongeveer honderd meter verplaatst. Hiervoor werd een hijsportaal ingezet. De bunker is vanwege de koepelvorm bijzonder, maar niet zo zwaar als kazemat Schalkwijkse Wetering. Die bunker, die in mei werd verplaatst, woog 1,6 miljoen kilo.



Alle kazematten worden een beetje scheef op hun nieuwe rustplaats gelegd om duidelijk te maken dat dit niet hun oorspronkelijke plek is.



VERDEDIGINGSWERK

De bunkers maakten deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een kilometerslang verdedigingswerk om het westen te beschermen tegen buitenlandse aanvallen.



De verbreding van het Lekkanaal is nodig omdat er steeds meer en grotere schepen passeren. De waterlinie is genomineerd voor een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst.



