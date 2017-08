Gerolf Bouwmeester benoemd tot burgemeester Leusden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 14:31 uur

Bouwmeester wijst Leusden aan. Foto: Minister Ronald Plasterk, via Twitter

LEUSDEN - Gerolf Bouwmeester is officieel benoemd tot burgemeester van de gemeente Leusden. Hij gaat op 7 september aan de slag.



De 45-jarige Bouwmeester werd twee maanden geleden al voorgedragen door de gemeenteraad. De benoeming is nu officieel, laat demissionair minister Ronald Plasterk op Twitter weten. "De heer Gerolf Bouwmeester is de nieuwe burgemeester van Leusden. Gefeliciteerd!"



De nieuwe burgemeester is lid van D66 en is op dit moment stadsdeelbestuurder in Amsterdam-West. Hij werkte verder als raadsgriffier voor verschillende gemeenten en als trainer in debatvaardigheden, speech en presentatie en effectief voorzitten.



Op dit moment is Margreet Horselenberg (66) waarnemend burgemeester van Leusden.



