Huizen in Utrecht weer duurder

maandag 21 augustus 2017, 14:50 uur

Foto: ANP Lex van Lieshout

PROVINCIE UTRECHT - De huizenprijzen in de regio Utrecht zijn opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het CBS. Huizen zijn in een paar maanden tijd 1,9 procent duurder geworden.



Landelijk zijn de huizenprijzen in een jaar tijd 7,4 procent gestegen, Utrecht steekt daar bovenuit. Wie nu een huis koopt betaalt daar 9,4 procent meer voor dan een jaar geleden. Alleen in de provincie Noord-Holland zijn huizen nog duurder geworden. Daar betaal je nu zeker 11 procent meer.



De gemiddelde verkoopprijs is ook terug te zien in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli 2016 kostte een huis gemiddeld 245.980 euro, afgelopen maand was dat bedrag opgelopen tot 264.007 euro.



