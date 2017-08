Geld voor lokale initiatieven om provincie groener te maken

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 15:08 uur

Foto: ANP

DE RONDE VENEN - Inwoners van de provincie Utrecht kunnen vanaf vandaag geld van de provincie krijgen voor plannen die met groen en natuur te maken hebben. Wie de woonwijk groener wil maken, kan daarvoor een voucher aanvragen ter waarde van 500 of 1000 euro.



Volgens Natuur en Milieufederatie Utrecht kunnen de vouchers worden uitgegeven aan uiteenlopende projecten. "Denk bijvoorbeeld aan mensen die plantjes en boompjes willen aanschaffen voor een bloementuin of boomgaard, een natuurspeeltuin willen realiseren of een oude hoogstamboomgaard willen gaan onderhouden en daar gereedschap voor nodig hebben", zegt Jaap Rodenburg van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.



Het doel van de actie is om de provincie een stuk groener te maken. Hoeveel geld er precies beschikbaar gesteld wordt aan het project, heeft de provincie niet bekendgemaakt.



De vouchers kunnen tot en met 20 november worden aangevraagd. Overigens is het geld niet bedoeld voor individuen, maar voor groepen mensen die samen aan het groen in hun buurt willen werken.



