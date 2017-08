17-jarige jongen opgepakt na inbraak in Utrechtse coffeeshop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 15:49 uur

UTRECHT - Meerdere inbrekers zijn vannacht een coffeeshop aan de Vlampijpstraat in Utrecht binnengegaan. De politie heeft korte tijd later een 17-jarige Utrechter opgepakt.



Rond 3.45 uur kwam de melding van de inbraak, die op dat moment nog gaande was. Agenten gingen erheen en zagen de verdachten vluchten op een scooter



Zij raakten op een gegeven moment uit zicht, maar vervolgens werd gezien dat twee mensen over een hek klommen bij een bedrijventerrein aan de Cartesiusweg. Met hulp van een politiehond werd het terrein afgezocht en werd de 17-jarige jongen uit Utrecht aangetroffen en aangehouden.



Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak en zoekt nog naar andere verdachten.



