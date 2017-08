Find my iPhone goud waard voor Utrechtse recherche

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 15:59 uur

Foto: bewerking RTV Utrecht

UTRECHT - Met de aanhouding van vier verdachten denkt de politie zes gewelddadige straatroven in Utrecht te hebben opgelost.



Onder meer op de Jutfaseweg, in de Detmoldstraat en op de Aquamarijnlaan werden vorige week in de nachtelijke uren mannen en vrouwen bedreigd, geslagen en van hun fiets getrokken. De buit bestond uit geld, telefoons en sieraden.



IPHONE SPOOR

Na een van de straatroven kon via 'Find my iPhone' de telefoon getraceerd worden. De app leidde naar een woning met daarvoor een verdachte scooter, die voldeed aan de kenmerken die door de slachtoffers waren doorgegeven. In de scooter vonden agenten meerdere telefoons. De bewoner werd aangehouden. In de omgeving hield de politie nog twee mannen aan die voldeden aan de opgegeven signalementen. Rechercheonderzoek leidde naar een vierde verdachte.



De vier mannen in de leeftijd tussen 17 en 22 jaar zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris. Drie van hen zitten nog vast. De politie zet het onderzoek naar de verdachten voort.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht