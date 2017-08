Bijna verkiezingen: wie krijgt Ieders Belang in Nieuwegein?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 16:34 uur

NIEUWEGEIN - Twee politieke fracties in Nieuwegein touwtrekken over de partijnaam Ieders Belang. Het gaat om de fracties Ieders Belang/Groep de Jong en Ieders Belang/Groep Verbeek.



In februari hebben hebben partijleden het vertrouwen in hun medefractielid Jacqueline Verbeek opgezegd. Ze zou met toestemming van partijvoorzitter Dorella van Putten geld vanuit de partijkas naar haar privérekening hebben laten overmaken om bij haar belastingaangifte voordeliger uit te zijn.



Haitze de Jong is fractievoorzitter van Ieders Belang/Groep De Jong. Sinds de afsplitsing zetelt Jacqueline Verbeek echter ook in de raad als Ieders Belang, maar dan met de toevoeging Groep Verbeek. Beiden willen de komende verkiezingen door onder deze naam.



Jacqueline Verbeek reageert verbaasd op het voornemen van Haitze de Jong om vast te houden aan de naam. "Ik vind het bijzonder, de vereniging van de partij gaat over wie de naam krijgt. De uiteindelijke keuze is aan hen en de leden."



Haitze de Jong denkt dat er een probleem kan ontstaan als twee partijen dezelfde naam willen voeren en is bereid na te denken over een oplossing. Daarom ligt er nu een brief bij het partijbestuur om te kijken hoe het nu verder moet.



"We hebben Jacqueline Verbeek niet om de minste reden uit de partij gezet, wij zien geen reden om de naam te wijzigen", vindt De Jong. "Voor nu heb ik geen idee wie er met de naam vandoor gaat."



Het bestuur van de partij bestaat uit voorzitter Dorella van Putten en de echtgenoot van Jacqueline Verbeek.



