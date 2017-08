Paddenstoelen vroeg dit jaar in Leersum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 16:38 uur

Foto: RTV Utrecht

LEERSUM - Hoewel de zomer nog niet is afgelopen, staan in de bossen van het Leersumse Veld al een hoop paddenstoelen. Dat is uniek voor de tijd van het jaar. "Het komt door de regen van afgelopen tijd en de gunstige temperatuur", legt boswachter Rein Zwaan van Staatsbosbeheer uit.



"Het gebeurt niet vaak, maar het is een mooi gezicht. Met mooi warm weer paddenstoelen zoeken is weer eens wat anders dan tijdens een regenachtige herfstdag."



Paddenstoelen zijn heel belangrijk voor het bos, zegt Zwaan. "De schimmels zorgen ervoor dat organisch materiaal in het bos afgebroken wordt. Zouden er nooit paddenstoelen zijn, dan zou het bos helemaal dichtgroeien. Ook zorgen de paddenstoelen voor voedingsstoffen voor planten en bomen."



GIFTIG

De pluk van paddenstoelen om op te eten neemt de laatste jaren meer en meer toe, ziet Zwaan. Toch is het erg oppassen. ''Veel giftige paddenstoelen zijn alleen door kenners van eetbare paddenstoelen te onderscheiden. En daar ligt juist het risico."



Volgens Zwaan worden er ieder jaar mensen ziek van het eten van giftige paddenstoelen. "Soms overlijden er zelfs mensen. Een waarschuwing is dus op zijn plaats. Als je niet weet wat je plukt, laat het dan staan.''



SNEL ZIJN

Waarschijnlijk zijn de paddenstoelen binnen een paar weken weer verdwenen. Er komt warm en droog weer aan en daar houden schimmels niet van. ''Je ziet nu al dat sommige soorten zijn afgetakeld. Als je nog paddenstoelen wilt zien, zou ik niet te lang wachten'', aldus Zwaan.



