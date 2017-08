Baarn praat met Houthakkersfeest over parkeerchaos

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 16:41 uur

Foto: BOA Baarn

LAGE VUURSCHE - De gemeente Baarn gaat in gesprek met de organisatie van het Houthakkersfeest vanwege de parkeerchaos in Lage Vuursche van afgelopen weekend. Tientallen bezoekers van het Houthakkersfeest kregen een boete, omdat ze hun auto verkeerd parkeerden.



"De toestroom van bezoekers had beter begeleid moeten worden. Dit was opgenomen in de vergunningseisen", schrijft de gemeente in een schriftelijke reactie. "Wij gaan hierover in gesprek met de organisatoren van het Houthakkersfeest."



Bezoekers van het evenement werden volgens de gemeente ongeduldig vanwege de lange wachttijden bij de ingang. "Zij keerden hun auto en zetten deze in de berm langs de weg. Dit zorgde voor overlast. We zien erop toe dat bij de komende evenementen de afspraken goed worden nageleefd", aldus de gemeente.



MAATREGELEN

Eerder liet de organisatie van het Houthakkersfeest weten maatregelen te hebben genomen om chaos te voorkomen.



"Wij streefden ernaar om de openbare weg zoveel mogelijk vrij te houden, zodat het doorgaand verkeer niet gehinderd wordt. Maar rond de middag kwam er zoveel verkeer dat de zaak vastliep", zei Kees Mudde van de organisatie eerder tegen RTV Utrecht.



Volgens de organisatie is er op zich voldoende parkeergelegenheid, maar werden bezoekers ongeduldig door de opstoppingen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht