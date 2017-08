Zes jaar cel geëist voor woningoverval Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 17:34 uur

NIEUWEGEIN - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes jaar cel geŽist tegen een man die in de zomer van 2015 een woningoverval pleegde in Nieuwegein.



Samen met een ander, die verkleed was als postbode, klopte hij 's ochtends aan bij een woning aan het Nijpelsplantsoen. Toen de bewoonster open deed werd ze de woning ingeduwd. De twee overvallers namen geld en spullen mee.



Twee jaar later werd de man opgepakt. De overvaller die de TNT-jas droeg wordt nog steeds gezocht.



