Brandweerman slaat ruit eigen wagen kapot

WIJK BIJ DUURSTEDE - De brandweer heeft aan het eind van de middag een kleine brand geblust in Wijk bij Duurstede. Tijdens het blussen vergaten brandweermensen echter de sleutel van de brandweerwagen mee te nemen.



In een woning aan de Dukdalf was brand ontstaan in een spouwmuur. Dat gebeurde toen de bewoners van de woning een wespennest wilden uitroken. De brandweer heeft een deel van het dak moeten slopen om de brand te kunnen blussen. Niemand raakte gewond.



Nadat de deuren van de brandweerwagen automatisch op slot gingen, moest een brandweerman de ruit van de wagen kapotslaan om bij de sleutel te komen. Daarna konden de hulpverleners weer terug naar de kazerne.



