Enorme file door ongeluk op A12 bij Maarsbergen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 18:40 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 4 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 5 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 6 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 7 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 8 van 9) Foto: Sem van der Wal (Foto 9 van 9) ‹ ›

MAARSBERGEN - Een ongeluk op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal zorgt momenteel voor enorm veel verkeersoverlast. Veel automobilisten staan al een uur lang stil.



Een vrachtwagen botste met de zijkant tegen de vangrail en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. De chauffeur van de vrachtwagen is nagekeken en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



UITGESTAPT

Na het ongeluk was de A12 bij Maarsbergen volledig afgesloten. Sommige automobilisten waren daarom maar uit hun auto gestapt, zo blijkt uit een video van een van hen op Twitter. Ze zaten op de vangrail of op hun auto.



Inmiddels is er een rijstrook open en heeft een motoragent het ingesloten verkeer weggeleid. Er staat echter nog steeds negen kilometer file. Automobilisten moeten vanaf knooppunt Lunetten omrijden via de A27, A28, A1 en A30.



Volgens de Verkeersinformatiedienst ligt er olie op het wegdek en moet de weg schoon gepoetst worden. Ook zal er een nieuwe afscheiding tussen de twee rijbanen moeten worden geplaatst om de beschadigde vangrail te vervangen.



AUTOBRAND

Er was al veel verkeersoverlast in de provincie vanwege een autobrand op de A1. Het wegdek moest daar gerepareerd worden.



De aannemer is daar inmiddels klaar met de spoedreparatie en de A1 is weer open.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht