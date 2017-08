Man overvalt supermarkt in Amersfoort, politiehelikopter ingezet

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 21:40 uur

AMERSFOORT - Een man heeft vanavond rond 20.35 uur de Plus-supermarkt aan de Arnhemseweg overvallen. De politie is nog naar de man op zoek.



Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde de man het personeel met een "steekvoorwerp". De poltitie zette onder meer een helikopter in om de man te vinden, maar dat is vooralsnog niet gelukt.



Via Burgernet wordt gevraagd naar de overvaller uit te kijken. Het gaat om een lichtgetinte man die een jas met de letters 'Lucky' op de rug draagt.



Wie weet waar de overvaller nu is, wordt gevraagd 112 te bellen.



