Weg afgezet bij landing luchtballon in Leusden

Foto: Politie Leusden

LEUSDEN - Een luchtballon is vanavond plotseling geland op een fietspad op de Doornseweg in Leusden.



Vanwege het incident werd de politie gebeld. "We hebben het verkeer stilgezet zodat de ballon een veilige landing kon maken", schrijven agenten op Twitter. Niemand raakte gewond. Waarom de luchtballon moest landen is niet duidelijk.



Overigens vindt de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) niet dat er in dit soort gevallen sprake is van een noodlanding. "Met een luchtballon mogen we in principe overal landen", zei de bond eerder tegen RTV Utrecht.



