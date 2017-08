Jong FC Utrecht met 3-0 onderuit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 21 augustus 2017, 22:00 uur

UTRECHT - Jong FC Utrecht is het nieuwe seizoen in de Jupiler League slecht begonnen. Het team verloor met 3-0 van FC Oss in de eigen Galgenwaard.



Pas in de tweede helft kwam Oss op voorsprong door Erik Quekel. Richard van der Venne vergrootte de voorsprong. In de slotfase miste Fatih Kamaci een penalty, maar hij schoot de rebound alsnog achter keeper Nick Marsman.



Voor de beloftenploeg van FC Utrecht brak vanavond het tweede seizoen aan waarin het uitkomt in de Jupiler League. Het team van trainer/coach Robin Pronk is daarmee andermaal de ťťn na hoogst spelende ploeg van de provincie Utrecht.



Jong PSV deelde vanavond thuis de punten met De Graafschap. Het werd op De Herdgang 2-2.



