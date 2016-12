Hercules wint in slotfase van Jong de Graafschap

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 18 december 2016, 16:20 uur | update: dinsdag 20 december 2016, 14:59 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

UTRECHT - De voetballers van Hercules hebben in de derde divisie gewonnen van Jong De Graafschap. De Utrechters waren in de uitwedstrijd met 3-2 te sterk.



Acht minuten voor rust kwam Hercules nog op achterstand, vier minuten later trok Tyrone Fonville de stand gelijk. In het slot van de wedstrijd schoten Zakaria Issarti en Gilbrano Plet hun ploeg naar de overwinning. Tim Keurntjes maakte nog de 3-2, maar de Utrechters gingen er met de overwinning vandoor.



37' Anthony van den Hurk [1-0]

41' Tyrone Fonville [1-1]

78' Zakaria Issarti [1-2]

87' Gilbrano Plet [1-3]

90' Tim Kurtjens [2-3]



In de derde divisie zondag bezet Hercules de zesde plek.



