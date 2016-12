Lars van der Haar dicht bij rentree

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 19 december 2016, 14:27 uur | update: 14:32 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Bondscoach Gerben de Knegt heeft in de selectie voor de wereldbekerwedstrijd veldrijden van Heusden-Zolder een plek ingeruimd voor Lars van der Haar. De veldrijder uit Woudenberg staat sinds begin november aan de kant wegens een spierscheuring, maar is dicht bij een rentree. "Vrijdag wordt duidelijk of Lars daadwerkelijk zal starten", liet De Knegt maandag weten. De cross in Heusden-Zolder is op tweede kerstdag.



Mocht Van der Haar erbij zijn, dan is Nederland op volle oorlogssterkte aanwezig in de Belgische cross. Ook Lars Boom is opgeroepen voor wat zijn eerste optreden van dit seizoen in de wereldbeker gaat worden. Boom bereidde zich in kleinere veldritten in Baskenland voor. De selectie wordt aangevoerd door Mathieu van der Poel, de winnaar van de laatste drie veldritten om de wereldbeker.



