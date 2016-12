Van der Zandschulp moet nog even aan status wennen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 20 december 2016, 14:06 uur | update: 14:16 uur

Foto: Orange Pictures

VEENENDAAL - "Het was twee dagen lang een gekkenhuis op social media, nu is het gelukkig weer wat rustiger." Veenendaler Botic van der Zandschulp moet nog even wennen aan zijn nieuwe status. Afgelopen weekend werd hij totaal onverwacht Nederlands kampioen tennis. De 21 jarige nummer 404 van de wereld verraste in de finale de mondiale nummer 59 Robin Haase in drie sets.



"Ik hoopte dat ik hem een beetje partij zou kunnen bieden", zegt Van der Zandschulp. "De eerste set verloor ik door de spanning, maar daarna kwam ik er steeds beter in." En volgde dus een verrassende zege voor de debutant, die zijn deelname aan het NK afgelopen jaar verdiende.



"Je moet bij de beste twaalf Nederlanders staan op de wereldranglijst om mee te mogen doen", legt Van der Zandschulp uit. "Ik had het afgelopen half jaar drie Furture toernooien gewonnen en was daardoor naar plaats 404 gestegen, hoog genoeg om mee te mogen doen."



Het komende half jaar hoopt de Veenendaler te stijgen naar de beste 250 van de wereld. "Dan mag je aan de Challengers mee gaan doen, en verdien je nog meer punten op de wereldranglijst." Voorlopig kan Van der Zandschulp nog niet leven van tennis. "Er moet nog steeds geld bij. Maar misschien levert deze titel een paar nieuwe sponsors op."



