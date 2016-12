Meulenkamp uitgeschakeld op WK darts

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 09:00 uur | update: 09:05 uur

LEUSDEN - Ron Meulenkamp is in de eerste ronde van het WK darts in Londen uitgeschakeld. De Leusdenaar verloor in drie sets van de Oostenrijker Mensur Suljovic.



Meulenkamp begon goed aan de wedstrijd en kwam in de eerste set op een 2-0 voorsprong. Daarna kwam de als achtste geplaatste Suljovic op stoom en kwam Meulenkamp er niet meer aan te pas.



De setstanden waren 3-2, 3-0 en 3-2.



