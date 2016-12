Voetbalvrouwen oefenen in Galgenwaard

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 11:35 uur | update: 11:41 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Stadion Galgenwaard in Utrecht is in april het decor van een interland van de Nederlandse vrouwenploeg.Op vrijdag 7 april is Frankrijk de tegenstander.De oefenwedstrijd vindt exact 100 dagen voor de start van het EK plaats.



Het EK begint op 16 juli met het duel Nederland-Noorwegen,eveneens in de Galgenwaard.



Het treffen met Frankrijk is voor de Nederlandse voetbalsters de eerste thuiswedstrijd van 2017. Oranje belegt in januari een trainingskamp in Spanje en in maart staat deelname aan de Algarve Cup op het programma. Frankrijk dat momenteel op een derde plek op de FIFA ranking staat, bereidt zich net als Nederland voor op het EK.





