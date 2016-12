Trainer FC Breukelen trekt beerput open

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 12:13 uur | update: 16:34 uur

Jamal Yahiaoui is volgens de club niet te handhaven als trainer Foto: FC Breukelen

BREUKELEN - Trainer Jamal Yahiaoui van FC Breukelen heeft een beerput opengetrokken over het reilen en zeilen bij de zaterdaghoofdklasser. Yahiaoui, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Breukelen, wordt naar eigen zeggen al maandenlang geterroriseerd door mensen binnen de club.



TEGENWERKING

Volgens de trainer zijn stichtingsvoorzitter Jurgen Reiprich en jeugdcoördinator Jeffrey Pfoster de grote boosdoeners. Pfoster, die aanvankelijk ook assistent was, wilde een grotere rol en begon volgens Yahiaoui een lastercampagne, toen hij die rol niet kreeg. Zo zou Pfoster tegen de spelers hebben gezegd dat ze niet moesten luisteren naar zogenaamde tactische onzin van de trainer en gewoon hun eigen gang moesten gaan.



Stichtingsvoorzitter Jurgen Reiprich heeft volgens Yahiaoui kritiek op het wisselbeleid en gebruikt de media als communicatiemiddel om het verschil van inzicht met de trainer te bespreken. Ook de spelers, die vaak lang op hun geld zouden moeten wachten, zijn volgens Yahiaoui 'klaar' met Reiprich.



ZWART GELD

Yahiaoui maakt in zijn brief ook melding van een zwartgeld-circuit binnen de club: "Inmiddels is mij al bekend dat spelers wit een vrijwilligersvergoeding krijgen en het overige deel zwart krijgen uitbetaald. Deels handje contantje, deels via sponsoren en deels in een envelop en deels gewoon over de bank overgemaakt door Jurgen Reiprich. Dit gaat al jaren zo op deze manier. Ook hebben sommige spelers een premievergoeding varierend van 25 en 50 euro per wedstrijd dat ze op het wedstrijdformulier staan. Geen enkele speler heeft een contract bij FC Breukelen maar toch worden een hoop spelers betaald (gemiddels van 300 tot 600 netto per maand ). De belastingdienst zal in FC Breukelen een grote prooi zien met terugwerkende kracht van de afgelopen jaren."



REACTIE FC BREUKELEN

Yahiaoui schrijft dat hij ook de FIOD en de politie heeft ingelicht over de praktijken binnen FC Breukelen. Reiprich zegt na de brief, die gestuurd werd aan verschillende media maar ook aan veel mensen in de club, dat de positie van Yahiaoui als trainer van FC Breukelen niet meer te handhaven is.





