Vijf spelers Kampong in hockeyselectie

donderdag 22 december 2016

Kampong-speler Bjorn Kellerman Foto: Maurice de Wert

UTRECHT - Hockeybondscoach Max Caldas heeft de trainingsgroep bekendgemaakt waarmee hij van 12 tot en met 31 januari 2017 in Kaapstad op trainingsstage gaat. Caldas selecteerde een groep van dertig spelers.



Van die groep maken vijf spelers van Kampong deel uit. Dat zijn Lars Balk, Erik Bouwens, Jip Janssen, Bjorn Kellerman (foto), en Robbert Kemperman. Sander de Wijn haakt aan na zijn verplichtingen in de Hockey India League.



Ook Thierry Brinkman uit Bilthoven, die voor Bloemendaal speelt, is geselecteerd.



"Met deze groep starten we de weg naar Tokio 2020", zegt Caldas. "Omdat we gedurende die weg andere, eveneens belangrijke, toernooien zullen spelen, vind ik het belangrijk een brede groep te selecteren. Afhankelijk van onze doelstelling met betrekking tot die toernooien, zal ik steeds een 'toernooiselectie' samenstellen. In 2017 moeten we goed zijn tijdens de Hockey World League Semi Final en het EK in het Wagener Stadion in eigen land. Ik heb daarvoor een grote groep nodig. Bovendien houden we zo de interne concurrentie groot."







