Breukelen-aanvoerder Daniël Kops: "Ik ben verbijsterd"

DaniŽl Kops (links) in actie namens FC Breukelen Foto: Bert Kous

BREUKELEN - Aanvoerder DaniŽl Kops van FC Breukelen heeft met verbijstering kennis genomen van de brief die trainer Jamal Yahiaoui aan diverse media en aan mensen binnen de club heeft gestuurd. Yahiaoui schrijft daarin onder meer dat hij wordt geterroriseerd door mensen binnen de club en dat spelers bij FC Breukelen zwart betaald worden.



"De belastingdienst heeft de club regelmatig doorgelicht. en van zwarte betalingen is geen sprake", aldus Kops. "Ik persoonlijk voel me ook extra beschadigd door de aantijging, omdat ik als advocaat werk. En ik kan me voorstellen dat meer spelers er zo over denken."



Yahiaoui schrijft ook dat de spelers het vertrouwen in hem hebben uitgesproken. Kops ontkent dat. "Hij vroeg ons in de spelersraad ineens of er nog vertrouwen was. Wij hebben gezegd dat wij daarover ruggenspraak wilden houden met de rest van de selectie, en dat wij vonden dat er het nodige moest veranderen." Volgens Kops interpreteerde Yahiaoui dat als 'het uitspreken van vertrouwen'. "Maar toen wij een peiling hielden in de spelersgroep, bleek dat 90% er geen vertrouwen in had dat we onder hem een betere tweede seizoenshelft zouden draaien."



FC Breukelen, dat afgelopen zomer promoveerde, is nu laatste in de hoofdklasse. "Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de sfeer in de club", erkent Kops. "Maar zo'n brief als hij nu heeft geschreven, ik ben echt verbijsterd."



