IJsselmeervogels legt IJslander vast

Foto: IJsselmeervogels

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft zich per direct versterkt met Ingólfur Sigurdsson. De IJslandse middenvelder trainde al enige tijd mee met de derde divisionist.

Sigurdsson is per 1 januari speelgerechtigd voor zijn nieuwe club.



De inmiddels in Bunschoten woonachtige Sigurdsson was eerder in Nederland actief bij Jong Heerenveen en Emmen. Afgelopen tijd speelde hij in zijn vaderland voor KH Reykjavik.



Trainer Sandor van der Heide is zeer gecharmeerd van de 23-jarige middenvelder. "Hij heeft enorm veel techniek en zoekt altijd de oplossing vooruit. Hij voetbalt om wat te creėren. Zijn kracht ligt in combinatievoetbal en steekpasses. Bovendien heeft hij een goed schot met twee benen. Verdedigend gezien is nog wel een aandachtspunt voor hem, maar in aanvallend opzicht is hij dus heel compleet."







