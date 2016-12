FC Breukelen ontslaat trainer Yahiaoui

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 17:28 uur | update: 17:34 uur

Jamal Yahiaoui Foto: FC Breukelen

BREUKELEN - FC Breukelen heeft trainer Jamal Yahiaoui op staande voet ontslagen. Dat besluit is een direct gevolg van de open brief die Yahiaoui donderdagochtend aan diverse media stuurde, en waarin hij een beerput opentrok over FC Breukelen.



Het besluit liet eigenlijk nog lang op zich wachten. "Wij moesten nog wat juridische zaken regelen, daarom duurde het de hele dag", zegt stichtingsvoorzitter Jurgen Reiprich.



Reiprich geeft overigens aan dat Yahiaoui ook zonder het schrijven van de brief zou zijn ontslagen. "De spelers hebben aangegeven dat er geen vertrouwen meer was dat we onder deze trainer van de laatste plaats in de hoofdklasse af zouden komen. Dat op zich was al voldoende reden om de samenwerking te beŽindigen."



