Veldrijder Van der Haar maakt zijn rentree

WOUDENBERG - Lars van der Haar maakt maandag in Heusden Zolder, een wedstrijd om de wereldbeker, zijn rentree. De veldrijder uit Woudenberg was sinds november uit de roulatie met een spierblessure.



"Ik ben blij dat ik kan starten in Heusden Zolder. Ik heb een paar zware weken achter de rug met revalideren." Het was lang onzeker of Van der Haar in 2016 nog zou kunnen fietsen.



Van der Haar is bezig aan zijn laatste weken bij Giant-Alpecin. Vanaf januari rijdt hij voor Telenet-Fidea.



