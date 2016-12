Rob Zomer nieuwe trainer VVZ '49

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 24 december 2016, 11:04 uur | update: 11:33 uur

Foto: VVZ'49

SOEST - Trainer Rob Zomer verruilt VV De Meern volgend seizoen voor VVZ '49 in Soest. Zomer ondertekende eerder deze week een 3-jarig contract.



De 56-jarige oefenmeester is bezig aan zijn zesde seizoen bij hoofdklasser De Meern. Hij werd in die periode drie keer kampioen met de club. In totaal heeft Zomer in zijn trainerscarričre al negen kampioenschappen mogen vieren. Hij runt ook samen met Gert Kruys een voetbalschool die actief is bij diverse voetbalverenigingen in de regio Utrecht.



Volgens VVZ '49 was Zomer toe aan een nieuwe uitdaging en heeft hij het gevoel dat de club bij hem past.







