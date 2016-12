FC Utrecht trekt meer toeschouwers

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 10:08 uur | update: donderdag 29 december 2016, 18:12 uur

UTRECHT - FC Utrecht heeft in de eerste seizoenshelft meer fans verwelkomd dan vorig jaar.



Er kwamen 155.847 toeschouwers naar de Galgenwaard. Dat betekent dat er per thuiswedstrijd gemiddeld 1380 meer fans naar het stadion kwamen. Dat is een stijging van 9 procent vergeleken met de eerste seizoenshelft van vorig jaar.



Over het hele seizoen genomen trok FC Utrecht vorig seizoen gemiddeld 17.300 toeschouwers. Ook daar komt de club de eerste seizoenshelft net boven uit.



Er zijn in de eredivisie maar vijf ploegen, de promovendi daargelaten, die meer supporters trokken. De andere vier teams zijn Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en Heracles Almelo.



Door de stijgende toeschouwersaantallen neemt FC Utrecht een zevende plek in na de traditionele top-3, sc Heerenveen, FC Groningen en FC Twente. Vorig seizoen moest FC Utrecht ook Vitesse nog voor zich dulden.



