Afellay maakt rentree in Premier League

UTRECHT - Ibrahim Afellay heeft dinsdag na acht maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij Stoke City. De Utrechtse middenvelder mocht in de uitwedstrijd tegen Liverpool een kwartier voor tijd invallen, bij een achterstand van 4-1.



Afellay kwam met rugnummer 14 in het veld, waar hij met een high-five werd begroet door tegenstander Georginio Wijnaldum van de 'Reds'. De dertigjarige Utrechter liep eind april tijdens de training een zware knieblessure op. Afellay scheurde een kruisband, iets wat hem eerder in dienst van FC Barcelona ook al was overkomen.



De 53-voudig international van Oranje maakte bijna twee weken geleden zijn rentree bij Stoke City, tijdens een wedstrijd van de beloften. Tegen Liverpool mocht hij dinsdag op Anfield een kwartier meedoen. Afellay was gelijk gevaarlijk met een schot dat rakelings over het doel vloog.



