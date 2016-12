Sprangers per direct weg bij SKF

Door de sportredactie ∑ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 10:08 uur | update: donderdag 29 december 2016, 14:14 uur

Foto: SKF

VEENENDAAL - Korfbalvereniging SKF heeft Martijn Sprangers per direct aan de kant gezet. De Veenendaalse vereniging nam dit besluit deze week na gesprekken met de spelersgroep.



Sprangers was bezig aan zijn tweede seizoen bij SKF. Vorig seizoen degradeerde het uit de hoofdklasse.



"Een intensieve periode met veel gesprekken leidde helaas niet tot de overtuiging dat hij de spelersgroep de duidelijkheid en het plezier kan geven die nodig zijn om de wisselvalligheid in resultaten en beleving te overwinnen", aldus SKF.



Bob de Jong, bestuurslid Korfbalzaken bij SKF, neemt het stokje van Sprangers tot het einde van het seizoen over.



