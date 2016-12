Kemperman doet alsnog mee aan India Hockey League

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 18:24 uur | update: donderdag 29 december 2016, 14:32 uur

Kemperman(rechts) in actie voor Kampong op archiefbeeld Foto: Maurice de Wert

UTRECHT - Kampong-speler Robbert Kemperman gaat alsnog deelnemen aan de India Hockey League(IHL). Hij zal gaan spelen voor Dabang Mumbai HC.



Bij Dabang Mumbai HC spelen ook zijn Kampong-teamgenoten Sander de Wijn en David Harte. "Dat ik samen met David en Sander door India ga reizen, maakt het natuurlijk extra leuk", laat Kemperman weten aan Hockey.nl. De speler van het Utrechtse Kampong was eerder bij de spelersveiling van de IHL niet gekozen door een club uit India.



ORANJE

Kemperman deed al vier keer eerder mee aan de India Hockey League. Hij zal hierdoor eind januari niet meereizen met het Nederlands elftal naar een trainingsstage in Zuid-Afrika. "Het land is een chaos, maar de competitie is een mooie uitdaging om weer te spelen. Daarnaast is het ook financieel lucratief om deel te nemen. Daar draai ik niet omheen. De afgelopen jaren heb ik voor Oranje gekozen en niet deelgenomen aan de HIL. Nu is in goed overleg besloten dat we als internationals die mogelijkheid wel krijgen. Als zich dan een mooie kans voordoet, grijp ik die met beide handen aan."



