Van der Haar 19e in Azencross

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 17:00 uur | update: 18:10 uur

Foto: Marcel van Hoorn, ANP

WOUDENBERG - Woudenberger Lars van der Haar is tijdens de Azencross in BelgiŽ als 19e over de streep gekomen. De race werd gewonnen door Wout van Aert.



Het was voor Van der Haar, die maandag terugkeerde in het veld na langdurig blessureleed, zijn laatste wedstrijd in dienst van Giant. In het nieuwe jaar komt uit voor Telenet-Fidea.



De Woudenberger was in Loenhout uiteindelijk 2 minuten en 19 seconden langzamer dan winnaar Van Aert.





