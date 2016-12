Breukelen stelt Schuitemaker aan als hoofdtrainer

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 14:45 uur | update: zaterdag 31 december 2016, 14:50 uur

Foto: RTV Noord Holland

BREUKELEN - FC Breukelen heeft Frans Schuitemaker aangesteld als hoofdtrainer van het eerste elftal. Hij vervangt Jamal Yahhiaoui van wie afscheid werd genomen vanwege de tegenvallende resultaten in de eerste helft van het seizoen.



Promovendus Breukelen komt uit in Hoofdklasse A zondag en staat daar teleurstellend op de laatste plaats. Schuitemaker laat weten zin te hebben in de klus om Breukelen in de hoofdklasse te houden. "Ik zie dit als een prikkelende uitdaging en als je naar de selectie kijkt dan zit daar genoeg voetbalpotentie in om hoofdklasse te kunnen spelen. Ik heb daar alle vertrouwen in."



