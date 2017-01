FC Utrecht-cultheld Vreven trainer bij NAC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 16:21 uur | update: woensdag 4 januari 2017, 20:03 uur

Anno 2002 in het shirt van FC Utrecht. Foto: ANP

UTRECHT - Stijn Vreven wordt volgens Belgische media de nieuwe trainer van NAC Breda. De 43-jarige Belg volgt Marinus Dijkhuizen op, die onlangs werd ontslagen bij de Jupiler League-club.



"Het is een fantastische club. Een echte volksclub, dat past wel bij mij", zei Vreven eerder over NAC. De ploeg staat momenteel op een teleurstellende achtste plek.



Stijn Vreven werd in oktober ontslagen bij Waasland-Beveren, dat uitkomt op het hoogste Belgische niveau. Eerder was hij trainer van onder meer Lommel United en Dessel Sport.



Van 1999 tot 2003 speelde hij bij FC Utrecht. Met zijn tomeloze inzet en fanatieke speelwijze verwierf hij een heldenstatus in de Galgenwaard.



