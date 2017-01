Spakenburg-spelers Dua en Blijham raken in vakantie geblesseerd

Door de sportredactie geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 10:13 uur | update: 12:23 uur

Matthijs Blijham Foto: Geert Lommers (Foto 1 van 2) Ralph Dua Foto: Orange Pictures (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Ralph Dua en Matthijs Blijham zijn niet met tweede divisionist Spakenburg afgereisd naar het trainingskamp in het Spaanse Marbella. Beide spelers raakten in de kerstvakantie geblesseerd en zijn daardoor de komende tijd uit de roulatie.



Dua kwam vorige week woensdag op zijn scooter in botsing met een afslaande auto. Schaafwonden en nekklachten houden de vleuggelverdediger in ieder geval nog de komende week aan de kant.



Blijham is langer uit de roulatie. Hij kwam tijdens zijn wintersportvakantie ten val en brak daarmee zijn sleutelbeen. Voordat hij weer terugkeert op het veld zijn er 6 tot 8 weken verstreken.



