Eemdijk verliest oefenduel van HHC Hardenberg ruim

EEMDIJK - Eemdijk heeft het eerste duel van 2017 ruim verloren. In de oefenwedstrijd tegen tweededivisionist HHC Hardenberg ging de ploeg uit de hoofdklasse met 5-2 onderuit.



Eemdijk staat in de hoofdklasse op dit moment 10e. De volgende wedstrijd in de hoofdklasse B wordt gespeeld op 14 januari tegen ASV Dronten.



In december 2016 werd bekend dat Patrick Loenen vanaf komend seizoen de nieuwe trainer wordt van Eemdijk. Hij volgt Ulrich Landvreugd op die na drie seizoenen vertrekt.



