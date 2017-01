Skeletonster Le Conté 19e in Altenberg

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 17:16 uur | update: 17:44 uur

Foto: ANP

SOESTERBERG - Skeletonster Joske le Conté is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg in de achterhoede beland. De Soesterbergse eindigde op de 19e plaats.



De race werd gewonnen door de Duitse Jacqueline Lölling met een tijd van 1 minuut 57 seconden en 17 honderdsten. Le Conté was 3,86 langzamer dan de winnares. In het wereldbekerklassement bezet ze de 19e plek.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht