Van der Haar net naast podium op NK veldrijden

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 17:10 uur | update: maandag 9 januari 2017, 10:41 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Lars van der Haar is vierde geworden op het NK veldrijden. Het was de eerste keer dat de Woudenberger niet op het podium eindigde bij het nationale kampioenschap voor de elite.



Mathieu van der Poel reed in Sint-Michielsgestel fluitend naar zijn derde nationale titel op rij. Een kleine versnelling in de beginfase was genoeg om Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis - daarmee Nederlands kampioen bij de beloften - van zich af te houden. Het was voor Van der Poel de eerste wedstrijd na zijn val tijdens de Azencross in Loenhout anderhalve week geleden.



Van der Haar is tevreden met de vierde plaats. De renner van Telenet Fidea Lions is op de terugweg nadat hij er een groot gedeelte van het seizoen uit was met een spierscheuring in zijn bovenbeen. "Ik word iedere week beter. En ik was vandaag erg dicht bij het podium. Dus ik ben blij. Hopelijk blijf ik op deze manier verbeteren", liet hij weten via Twitter. Over drie weken is het wereldkampioenschap in Luxemburg.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht