Goede start zaalhockeyers Schaerweijde

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 15:57 uur | update: maandag 9 januari 2017, 14:04 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

ZEIST/GROENEKAN - De mannen van Schaerweijde zijn goed begonnen aan de zaalhockeycompetitie. De ploeg uit Zeist won in de hoofdklasse A van zowel Voordaan als Reigers. Voordaan werd, mede door twee treffers van Jur van der Have, met 4-2 geklopt. Tegen Reigers werd het 6-3. In dat duel scoorde Coen Merkx drie keer.



Voordaan kende een beroerde start. Na de nederlaag tegen Schaerweijde kreeg de ploeg uit Groenekan met 11-3 klop van Amsterdam. Adriaan Stolk maakte twee van de drie Groenekanse treffers.



Hoofdklasse A:

Voordaan - Schaerweijde 2-4

Almere - Amsterdam 3-5

Reigers - Den Bosch 4-3

Amsterdam - Voordaan 11-3

Schaerweijde - Reigers 6-3

Den Bosch - Almere 1-3



1. Amsterdam 2-6

2. Schaerweijde 6-4

3. Almere 2-3

4. Reigers 2-3

5. Den Bosch 2-0

6. Voordaan 2-0



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht