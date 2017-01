Slechte start Kampong-mannen in de zaal

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 17:09 uur | update: maandag 9 januari 2017, 14:03 uur

Philip Meulenbroek, hier op het veld, scoorde drie keer voor Kampong Foto: Maurice de Wert

UTRECHT/BILTHOVEN - De hockeyers van Kampong zijn slecht begonnen aan de zaalcompetitie. De Utrechters haalden uit de eerste twee duels maar één punt. Push versloeg Kampong verrassend met 3-2. Tegen Rotterdam volgde een 4-4 gelijkspel. Philip Meulenbroek was met drie treffers topscorer in die twee duels.



In diezelfde hoofdklasse B leed SCHC twee nederlagen. Tegen Union ging de ploeg uit Bilthoven met 6-3 onderuit. De tweede wedstrijd tegen HDM werd met 7-2 verloren. Bram Weers maakte drie van de vijf Bilthovense doelpunten.



Rotterdam - HDM 7-5

Push - Kampong 3-2

SCHC - Union 3-6

Kampong - Rotterdam 4-4

HDM - SCHC 7-2

Union - Push 4-2



1. Union 2-6

2. Rotterdam 2-4

3. HDM 2-3

4. Push 2-3

5. Kampong 2-1

6. SCHC 2-0



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht