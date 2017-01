Valse zaalstart Kampong-vrouwen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 15:23 uur | update: maandag 9 januari 2017, 14:04 uur

Vorig jaar werd Kampong nog landskampioen Foto: Floris Mulder/RTV Utrecht

UTRECHT - De hockeysters van Kampong hebben uit de eerste twee duels in de zaalcompetitie slechts één punt gehaald. De regerend landskampioen in de zaal speelde met 2-2 gelijk tegen Union en verloor met 5-3 van Groningen.



Tegen Union maakte Lisette Korink beide Utrechtse treffers. In de wedstrijd tegen Groningen scoorde Carmel Bosch twee keer. Renee van Laarhoven maakte één doelpunt.



MOP - Laren 6-4

Groningen - Amsterdam 6-4

Union - Kampong 2-2

Amsterdam - MOP 2-3

Kampong - Groningen 3-5

Laren - Union 1-4



1. Groningen 2-6

2. MOP 2-6

3. Union 2-4

4. Kampong 2-1

5. Amsterdam 2-0

6. Laren 2-0



