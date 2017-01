Zaalhockeysters Voordaan kloppen SCHC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 17:33 uur | update: maandag 9 januari 2017, 14:04 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

BILTHOVEN/GROENEKAN - In poule B van de zaalcompetitie hebben de hockeyvrouwen van Voordaan de derby tegen SCHC gewonnen. Lisa Gerritsen bracht de ploeg uit Groenekan al na twee minyuten op 1-0. SCHC maakte via Suzanne Homma 1-1, maar Dianne Bos schoot Voordaan naar de zege.



Eerder op zondag had Voordaan met 4-1 verloren van HDM. In dat duel maakte Lisa Gerritsen het enige Groenekanse doelpunt.

Stichtsche was begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Rotterdam.



Voordaan - HDM 1-4

Rotterdam - SCHC 2-2

Hurley - Den Bosch 1-3

SCHC - Voordaan 1-2

HDM - Hurley 3-0

Den Bosch - Rotterdam 1-0



1. HDM 2-6

2. Den Bosch 2-6

3. Voordaan 2-3

4. SCHC 2-1

5. Rotterdam 2-1

6. Hurley 2-0



