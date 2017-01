Averij voor handballers Nieuwegein

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 15:45 uur | update: maandag 9 januari 2017, 10:51 uur

Foto: Wikipedia

COTHEN/NIEUWEGEIN - De handbalmannen van Nieuwegein hebben in de titelstrijd in de eerste divisie averij opgelopen. De oranjehemden verloren de uitwedstrijd tegen het lager geklasseerde Aalsmeer 3 met 34-26. De achterstand van Nieuwegein op koploper DIOS loopt daardoor op naar vier punten.



DIOS heeft 24 punten uit 15 duels, Nieuwegein is vierde met 20 uit 15. Aalsmeer 3 is met 17 uit 15 zevende.



In de eerste divisie bij de vrouwen leed Fortissimo een kansloze nederlaag bij Quintus 2. De ploeg uit Cothen verloor met 28-19 en zakt daardoor naar de achtste plaats, met 13 punten uit 15 duels. DSVD is met 28 uit 15 koploper, Quintus 2 is met 24 uit 15 derde.



