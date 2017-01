Driebanden: Eureka blijft koploper

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 8 januari 2017, 18:52 uur | update: maandag 9 januari 2017, 10:58 uur

Dave Christiani Foto: Geert Lommers

MAARSSEN - Eureka Billard blijft koploper in de eredivisie driebanden. De ploeg uit Maarssen boekte in de 15e speelronde een 6-2 zege op 't Hartje/Van Wanrooy.

Dave Christiani, Raimon Burgman en John Tijssens wonnen hun partij. Ronny Brants verloor.



Dave Christiani had voor zijn 50 caramboles tegen Davy van Havere slechts 19 beurten nodig.



Eureka heeft 22 punten uit 15 duels. Dat is evenveel als Breda, maar de Maarssenaren wonnen meer partijen. Dallinga.com is met 20 uit 15 derde.



