Van den Meiracker mogelijk al in januari weg

maandag 9 januari 2017, 13:15 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Danny van den Meiracker vertrekt mogelijk al deze maand bij Spakenburg. Dat zegt de aanvaller van de tweede divisionist in reactie op zijn verbanning naar de B-selectie. Van den Meiracker, tot de winterstop aanvoerder van de Blauwen, kreeg zaterdag na het ontslag van trainer Hans van de Haar, te horen dat zijn gedrag een negatieve invloed zou hebben op de andere spelers van Spakenburg.



"Maar ik ben nog dezelfde Danny als in het kampioensjaar", zegt Van den Meiracker. "En dus coach ik fanatiek in het veld. Als het goed gaat, hoor je daar niemand over. Nyu maken ze er een probleem van." De spits had al voor de mededeling van het bestuur zijn aanvoerdersband ingeleverd. "Ik wilde helemaal geen aanvoerder zijn, maar het moest. In de winterstop heb ik gezegd: 'Laat Ties of Lanting het maar doen.' Daar gingen ze nog over stemmen"



Volgens Van den Meiracker is hij slachtoffer geworden van het ontslag van Van de Haar. "Ik heb gesprekken gehad met de trainer, daarin was er geen sprake van dat ik uit de selectie werd gezet. Vervolgens werd hij ontslagen en werd ik er ook uit gegooid. Er is een raar spelletje gespeeld."



Het bestuur meldde al tijdens het gesprek dat Spakenburg zal meewerken aan een eventueel vertrek van de spits in deze transferperiode. "Er hebben zich inmiddels al enkele clubs gemeld, uit de tweede en derde divisie", zegt Van den Meiracker daarop. "Maar ik weet het nog niet. Ik moet daar goed over nadenken."



