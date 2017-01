Van der Haar aan de start in Fiuggi

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 9 januari 2017, 13:56 uur | update: 16:13 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Bondscoach Gerben de Knegt heeft maandag de selectie bekendgemaakt van de renners die deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Fiuggi, van komende zondag. De Knegt selecteerde onder meer Woudenberger Lars van der Haar.



Van der Haar was eind vorig jaar bijna twee maanden uitgeschakeld vanwege een beenblessure. In december maakte hij zijn rentree. Afgelopen weekend werd hij vierde op het NK.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht