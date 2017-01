Jong FC Utrecht deklasseert Jong Vitesse

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 9 januari 2017, 16:27 uur | update: 16:42 uur

Kristoffer Peterson scoorde vier keer Foto: FCU Photo

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft een ruime oefenzege geboekt op Jong Vitesse. De Utrechtse eerste divisionist versloeg de tweede divisionist uit Arnhem met 6-0. Bij rust was het 3-0.



Kristoffer Peterson was met vier treffers de grote man bij Jong FC Utrecht. De overige treffers kwamen van Gyrano Kerk en Andreas Ludwig.



Linksachter Jeff Hardeveld maakte na lang blessureleed zijn rentree. Van de A-selectie kwamen ook Sean Klaiber en Patrick Joosten in actie op sportpark Zoudenbalch.



