Oefenzege FC Utrecht op Volendam

maandag 9 januari 2017

Foto: FC Utrecht (Beeldbewerking RTV Utrecht)

UTRECHT - FC Utrecht heeft een oefenwedstrijd in en tegen Volendam met 3-0 gewonnen.



Yassin Ayoub, Sebastien Haller en jongeling Nick Venema namen tegen de Jupiler League-ploeg de doelpunten voor hun rekening. Winterversterking Wout Brama stond voor het eerst in de basis. De wedstrijd kwam in de plaats van het afgelopen zaterdag afgelaste oefenduel met VVV.



De ploeg van Erik ten Hag hervat komend weekend de competitie met een uitwedstrijd tegen Sparta.



