Schipper assistent Klein bij Spakenburg, Supusepa versterkt selectie

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 09:06 uur | update: 09:25 uur

Foto: RKAV Volendam

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Tijs Schipper keert terug bij Spakenburg. De trainer uit Marken wordt assistent van Arnold Klein, die afgelopen weekend promoveerde van assistent tot hoofdtrainer, na het ontslag van Hans van de Haar.



Schipper is geen onbekende op de Westmaat. Hij was van 1999 tot 2001 hoofdtrainer van de Blauwen, en werd in 2000 kampioen van de hoofdklasse. Later was hij onder meer trainer van Huizen, waar Klein op dat moment speler was.



Volgens Spakenburg gaan Klein en Schipper hun functies op basis van volledige gelijkwaardigheid invullen, waarbij Klein aanspreekpunt is richting pers, spelersgroep en bestuur.



Spakenburg heeft bovendien Christian Supusepa per direct toe aan de selectie toegevoegd. De verdediger (27) speelde onder meer voor ADO Den Haag, Sparta en CSKA Sofia. Tot de winterstop zat hij zonder club.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht