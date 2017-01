Bondscoach roept Hoogendijk niet op

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 10:33 uur | update: 20:38 uur

UTRECHT/NIEUWEGEIN - Anouk Hoogendijk is niet opgenomen in de selectie van het Nederlands vrouwenelftal voor het trainingskamp in Spanje. De Utrechtse keerde voor de winterstop even terug in Oranje, maar is niet opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Roemenië (20 januari) en Rusland (24 januari).



De Utrechtse Shanice van de Sanden (Liverpool) en Sari van Veenendaal uit Nieuwegein maken wel deel van de selectie, die voor het eerst onder leiding staat van de nieuwe bondscoach Sarina Wiegman.



